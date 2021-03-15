Госдума рассмотрит минимальный оклад учителей

В Госдуме предложили законодательно утвердить минимальный порог зарплат для молодых учителей. Такое предложение озвучила депутат ГД Елена Строкова, информирует RT.

"Предлагаю внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников (граждан России в возрасте до 35 лет включительно), зафиксировав молодым специалистам, выпускникам педагогических направлений подготовки единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ", – цитирует Строкову издание.

Уточняется, что для внесения таких изменений нужно законодательно утвердить понятие "молодой педагог". Депутат подчеркнула, что в настоящее время зарплаты учителей разнятся в регионах, так как размер МРОТ в них разный.