Новости Крыма

Госдума рассмотрит минимальный оклад учителей

15 марта 2021, 10:52Экономика Крыма

2

В Госдуме предложили законодательно утвердить минимальный порог зарплат для молодых учителей. Такое предложение озвучила депутат ГД Елена Строкова, информирует RT.

"Предлагаю внести изменения в систему оплаты труда педагогических работников (граждан России в возрасте до 35 лет включительно), зафиксировав молодым специалистам, выпускникам педагогических направлений подготовки единый для всей страны стартовый оклад на уровне полутора-двух федеральных МРОТ", – цитирует Строкову издание.

Уточняется, что для внесения таких изменений нужно законодательно утвердить понятие "молодой педагог". Депутат подчеркнула, что в настоящее время зарплаты учителей разнятся в регионах, так как размер МРОТ в них разный.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Март 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх