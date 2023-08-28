Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Готовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-Судак

28 августа 2023, 21:27Общество

2

Реконструкция водовода Феодосия-Судак подходит к финалу, строительная готовность объекта к этому времени превысила 90 процентов, рассказали в понедельник в пресс-служба Минстроя РК.

"В рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя выполняются работы по реконструкции водовода Феодосия-Судак. Строительная готовность объекта 94%", – говорится в сообщении.

По данным профильного министерства, сейчас проводится пуско-наладка водонапорной насосной станции третьего подъема, завершаются работы по внутренним сетям освещения и благоустройству территории. На станции четвертого подъема выполняется отделка, монтаж вентиляции и сетей пожаротушения. На радиорелейной станции производится обвязка камеры гашения и камер переключения.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх