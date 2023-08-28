Готовность 94 процента: как идет реконструкция водовода Феодосия-Судак

Реконструкция водовода Феодосия-Судак подходит к финалу, строительная готовность объекта к этому времени превысила 90 процентов, рассказали в понедельник в пресс-служба Минстроя РК.

"В рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя выполняются работы по реконструкции водовода Феодосия-Судак. Строительная готовность объекта 94%", – говорится в сообщении.

По данным профильного министерства, сейчас проводится пуско-наладка водонапорной насосной станции третьего подъема, завершаются работы по внутренним сетям освещения и благоустройству территории. На станции четвертого подъема выполняется отделка, монтаж вентиляции и сетей пожаротушения. На радиорелейной станции производится обвязка камеры гашения и камер переключения.