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Новости Крыма

Грозы и жара: погода в Крыму в четверг

Сегодня, 10:14Общество

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В четверг в Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В западных, центральных, восточных и южных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в горах ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, на южном и восточном побережье до +25 градусов, днем +31…+36", – сказано в прогнозе.

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