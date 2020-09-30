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Грозы, шквал, град: прогноз погоды в Крыму на среду

Грозы, шквал, град: прогноз погоды в Крыму на среду

30 сентября 2020, 10:24Новости

В течение суток 30 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Об этом проинформировали в региональном гидрометцентре.

"В среду 30 сентября в связи с прохождением холодного атмосферного фронта на полуострове ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, при грозах шквалистое усиление ветра 20-25 м/с, в отдельных районах возможен град. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, на побережье до +20; днем +18…+23 градуса, в горах +12…+17 градусов", – говорится в сообщении.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16; днем +18…+20 градусов.

В Севастополе облачно. Ночью, утром очень сильный дождь, днем дождь, гроза. Ветер ночью юго-восточный 10-15 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18, днем +20…+22 градуса.

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