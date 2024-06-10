Группа неизвестных избила подростка в парке Севастополя

Полиция Севастополя проверяет информацию о конфликте в одном из центральных парков города, в ходе которого был избит подросток. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел накануне вечером в одном из центральных парков с детскими аттракционами.

"В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Севастополя обратился 16-летний местный житель с заявлением о том, что, когда он находился в Комсомольском парке им. Марии Байды, его избили неизвестные", – сообщили в полиции.

В тот же день информация о случившемся, включая фото с места событий, разошлась в Telegram и местных соцсетях. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и личности участников происшествия. В рамках проверки будут изъяты видеозаписи и опрошены свидетели конфликта.

"По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение", – заявили в региональном УМВД.