Новости Крыма

Группа туристов попала в плен "Долины привидений" в Крыму

29 сентября 2021, 14:21Общество

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Группа туристов из четырех человек во время прогулки по горе Демерджи сбилась с тропы и оказалась на опасном скальном склоне, выручать их пришлось алуштинским спасателям. Об этом проинформировали в пресс-службе крымского МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Сотрудники МЧС связались с заявителями, получили от них координаты GPS и выдвинулись на поиски.

"Гости республики поднимались в сторону "Долины приведений" на горе Демерджи, не зная точного маршрута. Туристы сбились с пути и свернули на так называемую "ложную" тропу. В итоге группа оказалась на сложном участке со скальными обрывами и сыпучим грунтом", – сказали в ведомстве.

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