Грузовик врезался в автобус с пассажирами в Симферополе

Грузовой автомобиль врезался в рейсовый автобус в Симферополе, одному из пассажиров врачи оказали помощь на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.

Авария произошла во вторник на улице Героев Сталинграда. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди автобуса "ПАЗ", в результате чего допустил с ним столкновение. После удара автобус откинуло на движущийся впереди Nissan.

"В момент ДТП в салоне автобуса находились девять пассажиров. Одному из них оказана разовая медицинская помощь. В отношении водителя грузового автомобиля составлен ряд административных материалов", – сказано в сообщении ведомства.