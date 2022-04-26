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Грузовик врезался в автобус с пассажирами в Симферополе

26 апреля 2022, 15:18Происшествия в Крыму

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Грузовой автомобиль врезался в рейсовый автобус в Симферополе, одному из пассажиров врачи оказали помощь на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.

Авария произошла во вторник на улице Героев Сталинграда. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не выбрал безопасную дистанцию до идущего впереди автобуса "ПАЗ", в результате чего допустил с ним столкновение. После удара автобус откинуло на движущийся впереди Nissan.

"В момент ДТП в салоне автобуса находились девять пассажиров. Одному из них оказана разовая медицинская помощь. В отношении водителя грузового автомобиля составлен ряд административных материалов", – сказано в сообщении ведомства.

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