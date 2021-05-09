Губернатор и командующий ЧФ оценили парад Победы в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов дали оценку проведения в городе парада в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщины освобождения Севастополя. "Черноморский флот показал, в какой готовности сегодня находятся наши вооруженные силы. Бояться нам нечего. Еще раз хочу пожелать нашим ветеранам здоровья, их не так много осталось, а нам – чтобы каждый день мы делали для них что-то хорошее", – сообщил журналистам градоначальник.

Игорь Осипов отметил, что войска севастопольского гарнизона справились с задачей. По его словам, сегодняшний парад – это дань уважения всем ветеранам, которые наблюдали за парадом воочию, а также по телевидению не только в Севастополе, но и в других регионах страны.