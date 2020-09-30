Халатность и проводка: основные причины пожаров в ресторанах Крыма

Владельцы некоторых заведений общепита в Крыму пренебрегают правилами противопожарной безопасности. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Максим Грамотный.

"К сожалению, есть заведения, владельцы которых не стремятся позаботиться о безопасности гостей. Зачастую люди экономят на пожарной сигнализации, на первичных средствах пожаротушения, на системах оповещения о пожаре. Владельцы не всегда учитывают нагрузку на электросеть", – сообщил он.

Грамотный добавил , что в Крыму практических во всех торговых центрах заменили украинское противопожарное оборудование.