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Хлопок газа в многоэтажке в Симферополе: что известно

10 ноября 2021, 13:49Происшествия в Крыму

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Хлопок газовоздушной смеси произошел в среду днем в девятиэтажном жилом доме в Симферополе, погибших и пострадавших нет. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 11:23. В квартире на пятом этаже многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Лермонтова, произошло задымление. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

"В ходе разведки было установлено, что, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения и без разрушения несущих конструкций. Погибших и пострадавших нет", – сообщили в ведомстве.

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