Хочет усидеть на двух стульях: сенатор о позиции Тихановской по Крыму

Двойственная позиция экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской по вопросу статуса Крыма объясняется ее стремлением понравиться всему белорусскому обществу, чтобы в итоге прийти к власти. Такое мнение высказал сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее Тихановская в интервью литовским СМИ сообщила, что вхождение Крыма в состав России якобы противоречит международным нормам. По ее словам, Крым "де-юре – украинский, а де-факто – российский".

"Тихановская пытается усидеть на двух стульях, чтобы не отторгнуть от себя и тех, кто за воссоединение Крыма с Россией, и тех, кто против. Не думаю, что политик должен занимать такую двойственную позицию. Политик должен четко выражать свои мысли, на какой он стороне. У Тихановской не прослеживается политической мудрости, не видно стержня, идейного вектора. Есть просто стремление прийти к власти", – сообщил сенатор РИА Новости Крым.