Новости Крыма

Холод возвращается: прогноз погоды в Крыму на вторник

12 апреля 2022, 09:44Общество

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Холодный атмосферный фронт средиземноморского циклона не спешит покидать территорию Крыма, поэтому во вторник на полуострове ожидаются дожди, в горах снег, местами очень сильные осадки, информирует региональный гидрометцентр.

"Ветер северо-западный 10-15 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, днем +7…+12, в горах ночью и днем 0…-2", – прогнозируют синоптики.

В Симферополе облачно. Дождь. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +9...+11

В Севастополе облачно. Дождь с грозой. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9…+11.

В Ялте и Алуште дождь. Ночная температура от 5 до 7 градусов тепла, днем – +10…+12.

В Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи также прогнозируют дожди. Ночью +4...+6 градусов, днем до +10.

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