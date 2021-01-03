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Холодец животворящий: Жигунова выписали из больницы в Ялте

Холодец животворящий: Жигунова выписали из больницы в Ялте

Сегодня, 12:06Общество

Известный российский актер Сергей Жигунов, который попал в Ялтинский госпиталь с коронавирусом, выписался, и будет проходить дальнейшее лечение в амбулаторном формате. Об этом он сообщил в Instagram. 1 января он сообщил , как встретил Новый год в больнице и о том, что ему прислала холодец глава администрации Ялты Янина Павленко.

"После трех недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода. Спасибо ялтинским врачам и вам всем за поддержку", – написал Сергей Жигунов.

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