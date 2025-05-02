Холодный атмосферный фронт над Крымом: где пройдут дожди

В пятницу погоду Крыма будет определять прохождение холодного атмосферного фронта. Ночью и утром в южных и восточных районах пройдет небольшой дождь, днем без осадков. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20, в горах +9…+14", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +16...+18.

В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +15...+17 градусов.