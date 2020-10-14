Новости Крыма

Холодный фронт краем "зацепит" Крым в среду – синоптики

Холодный фронт краем "зацепит" Крым в среду – синоптики

14 октября 2020, 09:53Общество

В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в среду в Крыму ожидаются кратковременные дожди и понижение дневной температуры воздуха, информирует региональный гидрометцентр. По прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью составит +10…+15, днем от +21 до +26. В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков; днем местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +21…+23. В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью и утром южный, днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +21…+23.

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