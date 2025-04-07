В Крыму 8 и 9 апреля осадков не ожидается, однако холодный фронтальный раздел вернет непогоду на полуостров уже 10 апреля. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Дождь со снегом прогнозируются до конца понедельника и в ночь на вторник. 8 и 9 апреля осадков не ожидается. 10, 11 и 12 числа – очередной холодный фронтальный раздел снова принесет изменение погоды на полуострове: начнутся остатки в виде дождя и мокрого снега", – сообщила Любецкая.

Температура воздуха в прошедшие сутки оказалась на 3 градуса выше нормы, уточнила глава регионального гидрометцентра. По ее прогнозу, далее ожидается температура на 1-2 градуса ниже многолетних нормативных показателей.