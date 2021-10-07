Новости Крыма

Хозяйство любит тишину: мэр Сак – о набережной, парках и перспективах

07 октября 2021, 10:01Общество

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Что делать, когда в маленький город приходят большие проекты, с которыми есть риск не справиться? Особенно если их реальное воплощение оказывается далеко не таким красивым, как картинка в проекте? Закатывать рукава и искать способы исправить ошибки. Примерно такой путь уже полтора года практикует в Саках глава администрации Александр Овдиенко.

Почему в Саках есть километры пешеходного променада, но практически нет новых дорог? Как получилось, что городу сдали не до конца сделанную набережную? Сколько денег понадобится на реконструкцию Курортного парка? И как удалось стать самым чистым городом в Крыму? На эти и другие вопросы РИА Новости Крым ответил глава города.

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