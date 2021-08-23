Хуснуллин назвал ключевые проблемы Крыма

Две ключевые проблемы, которые Крыму необходимо сегодня преодолевать, – это изношенная инфраструктура и отсутствие подготовленных площадок под жилищное строительство. Такое мнение сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24".

Обветшавшая инфраструктура – дороги и электросети – продолжает тормозить развитие полуострова даже несмотря на строительство федеральной трассы "Таврида", двух ТЭС и прокладку энергокабеля через Керченский пролив.

"И жители, и отдыхающие видят, что в конкретном месте дороги в плохом состоянии, есть перебои с электричеством, есть перебои с водой, но это отдельная серьезная проблема. И наша задача сейчас – сделать эту инфраструктуру повсеместной. Более-менее привести в порядок все дороги, обеспечить электроснабжением и водоснабжением в нормальном постоянном режиме", – уточнил вице-премьер.