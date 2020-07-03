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Хватит ли крымчанам места для отдыха в Крыму – мнение

Хватит ли крымчанам места для отдыха в Крыму – мнение

03 июля 2020, 10:27Новости

В начавшемся курортном сезоне у крымчан будет мало возможностей отдохнуть в родных пенатах, если речь идет не о выезде на пляж в выходной, а о полноценном отдыхе в отеле или санатории. Об этом сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Ассоциации малых отелей региона Наталья Стамбульникова.

Статистика 2019 года показывает, что только 20% крымчан могут позволить себе отдых в Крыму в летний сезон, отметила эксперт. Это в большей степени зависит не от финансового положения местных, а от того, что все средства размещения в Крыму в высокий сезон загружены почти под завязку.

"В этом году, я думаю, те, кто хотел отдохнуть, уже успели за прошедшие две недели оторваться, получить суперскидки наших санаториев – до 70% для местных, – рассказала Стамбульникова. – Впереди, я думаю, мест не будет хватать даже материковым туристам. Если правильно построить маркетинг, если правильно будут работать объекты, то крымскому туристу придется подождать хотя бы октября. Надеюсь, что будет море еще теплое".

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