Новости Крыма

И концерт посмотреть, и денег заработать. На концерт в Лужниках с участием Путина набирают массовку за 500 рублей

11 февраля 2023, 11:54Главная

По 500 рублей обещают заплатить желающим прийти на концерт-митинг в Москве, приуроченный к годовщине признания Россией независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". Объявления, где набирают массовку на киносъёмки и другие мероприятия размещены во многих телеграмм-каналах России.

Кроме того, некоторые студенты московского Политехнического университета получили сообщения с просьбой прийти на концерт бесплатно и привести друзей.

Единственное требование от желающих – прислать фотографии своих паспортов для проверки ФСО.

В то время как Зеленский свободно пошел и обнялся с журналисткой в Британии, наш Господин президент так боится жителей его страны, что даже вход на концерт, посвященный национальному празднику России, осуществляется по предварительному согласованию ФСО.


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