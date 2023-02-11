Новости Крыма И концерт посмотреть, и денег заработать. На концерт в Лужниках с участием Путина набирают массовку за 500 рублей По 500 рублей обещают заплатить желающим прийти на концерт-митинг в Москве, приуроченный к годовщине признания Россией независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". Объявления, где набирают массовку на киносъёмки и другие мероприятия размещены во многих телеграмм-каналах России. Кроме того, некоторые студенты московского Политехнического университета получили сообщения с просьбой прийти на концерт бесплатно и привести друзей. Единственное требование от желающих – прислать фотографии своих паспортов для проверки ФСО. В то время как Зеленский свободно пошел и обнялся с журналисткой в Британии, наш Господин президент так боится жителей его страны, что даже вход на концерт, посвященный национальному празднику России, осуществляется по предварительному согласованию ФСО. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

