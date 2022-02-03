Новости Крыма

Идею продлить продажу российского вина оценили в Крыму

03 февраля 2022, 20:48Общество

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Пока россияне пьют французские и итальянские вина, парламентарии придумали новый способ обратить внимание соотечественников на российский продукт и предложили продлить продажу российского вина в магазинах на два часа. Так авторы инициативы хотят поддержать отечественного производителя. Что думают на этот счет крымские виноделы, изучила корреспондент РИА Новости Крым.

В России вырос спрос на самогонные аппараты. По мнению специалистов, на спрос на столь специфическую продукцию повлияло несколько факторов, среди которых – самоизоляция и анонсированный рост цен на крепкий алкоголь. Как дела обстоят в Крыму, узнавал корреспондент РИА

По мнению крымских виноделов, в борьбе за предпочтения потребителя почти как на войне – все средства хороши. Эффективность конкретно этой меры представители отрасли оценивают по-разному.

"Я не вижу, как увеличатся продажи, если будет введена такая инициатива. Люди, выбирающие качественное вино, чтобы выпить его за ужином в приятной компании, вряд ли побегут покупать его в полночь", – говорит глава Ассоциации виноделов и виноградарей Севастополя Александр Рыбченко.

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