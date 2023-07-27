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Новости Крыма

Инцидент в горах Крыма: туристку на носилках эвакуировали с Мангуп-Кале

27 июля 2023, 12:10Новости

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Крымские спасатели эвакуировали женщину, получившую травму во время прогулки по горному плато Мангуп-Кале. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел накануне в Бахчисарайском районе. Туристка во время прогулки повредила ногу и не смогла самостоятельно передвигаться. Для эвакуации пострадавшей на место прибыли спасатели "КРЫМ-СПАС".

"По прибытии сотрудники МЧС оперативно обнаружили пострадавшую в районе ущелья Табана-Дере и оказали ей первую помощь, наложив шину на травмированную правую нижнюю конечность. Далее сотрудники МЧС уложили женщину на носилки и эвакуировали ее из горно-лесной местности, после чего в селе Ходжа-Сала передали сотрудникам скорой медицинской помощи", – говорится на сайте ведомства.

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