Инцидент в горах Крыма: туристку на носилках эвакуировали с Мангуп-Кале

Крымские спасатели эвакуировали женщину, получившую травму во время прогулки по горному плато Мангуп-Кале. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел накануне в Бахчисарайском районе. Туристка во время прогулки повредила ногу и не смогла самостоятельно передвигаться. Для эвакуации пострадавшей на место прибыли спасатели "КРЫМ-СПАС".

"По прибытии сотрудники МЧС оперативно обнаружили пострадавшую в районе ущелья Табана-Дере и оказали ей первую помощь, наложив шину на травмированную правую нижнюю конечность. Далее сотрудники МЧС уложили женщину на носилки и эвакуировали ее из горно-лесной местности, после чего в селе Ходжа-Сала передали сотрудникам скорой медицинской помощи", – говорится на сайте ведомства.