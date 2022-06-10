Интим за сто тысяч рублей: крымчанка получила условный срок за шантаж

Жительницу Джанкоя приговорили к условному сроку на 1,5 года за вымогательство. Об этом рассказали в пресс-службе управления судебного департамента в Республике Крым.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Жительница Джанкоя познакомилась в социальной сети с мужчиной. После непродолжительной переписки, она пригласила незнакомца в свою съемную квартиру. Общение продолжилось интимной связью и было записано на видео. Впоследствии женщина начала шантажировать любовника, зная, что у него есть законная супруга, и за молчание потребовала с него сто тысяч рублей.

"Судом установлено, что после знакомства мужчины и женщины в социальной сети "Вконтакте" осенью 2021 года и общения на различные темы, 34-летний мужчина предложил 37-летней даме встретиться лично, она согласилась, пригласив кавалера к себе на съемную квартиру. Перед приходом гостя дама поставила свой мобильный телефон в режим видеозаписи, который впоследствии зафиксировал интимную связь людей по обоюдному согласию", – сказано в сообщении ведомства.