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Новости Крыма

Инвалида-колясочника в Севастополе носят на восьмой этаж на руках

03 декабря 2024, 13:52Общество

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Следственный комитет взял на контроль проверку нарушения прав инвалида-колясочника, которого родственники вынуждены поднимать на руках на восьмой этаж из-за неисправного лифта. Об этом информирует официальный Telegram-канал связи граждан со Следственным комитетом РФ.

"В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании многоквартирного дома на проспекте Октябрьской Революции в городе Севастополе. В здании 1986 года постройки, на восьмом этаже которого проживает пожилой инвалид-колясочник, на протяжении длительного времени неисправна лифтовая система и отсутствуют пандусы", – говорится в сообщении.

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