Инвалида-колясочника в Севастополе носят на восьмой этаж на руках

Следственный комитет взял на контроль проверку нарушения прав инвалида-колясочника, которого родственники вынуждены поднимать на руках на восьмой этаж из-за неисправного лифта. Об этом информирует официальный Telegram-канал связи граждан со Следственным комитетом РФ.

"В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании многоквартирного дома на проспекте Октябрьской Революции в городе Севастополе. В здании 1986 года постройки, на восьмом этаже которого проживает пожилой инвалид-колясочник, на протяжении длительного времени неисправна лифтовая система и отсутствуют пандусы", – говорится в сообщении.