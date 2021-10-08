Новости Крыма

Инвестируй с РНКБ: ведущий банк Крыма запустил сервис для инвесторов

08 октября 2021, 14:38Общество

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РНКБ стал первой на Крымском полуострове финансовой организацией, которая предоставляет брокерские услуги населению по совершению сделок на Фондовом рынке. Об этом в ходе региональной конференции по вопросам обеспечения жителей Крымского полуострова финансовыми услугами сообщила начальник управления организации расчетов и дистанционных продаж банка Оксана Мосиенко.

Спикер уточнила, что за последние годы число розничных инвесторов, по данным Московской биржи, превысило 12 млн человек. Торговля ценными бумагами, акциями и облигациями на бирже у российских граждан приобрела популярность в 2020 году, по итогам которого на финансовый рынок вышло 5,6 млн человек. А только за семь месяцев этого года к ним добавились еще 3,8 млн человек. Крымчане также охотно включились в биржевые торги, отметила специалист. В приложении РНКБ уже зарегистрировались более трехсот инвесторов-физических лиц, средняя стоимость портфеля ценных бумаг оценивается в 723 тысячи рублей.

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