Инвестируй с РНКБ: ведущий банк Крыма запустил сервис для инвесторов

РНКБ стал первой на Крымском полуострове финансовой организацией, которая предоставляет брокерские услуги населению по совершению сделок на Фондовом рынке. Об этом в ходе региональной конференции по вопросам обеспечения жителей Крымского полуострова финансовыми услугами сообщила начальник управления организации расчетов и дистанционных продаж банка Оксана Мосиенко.

Спикер уточнила, что за последние годы число розничных инвесторов, по данным Московской биржи, превысило 12 млн человек. Торговля ценными бумагами, акциями и облигациями на бирже у российских граждан приобрела популярность в 2020 году, по итогам которого на финансовый рынок вышло 5,6 млн человек. А только за семь месяцев этого года к ним добавились еще 3,8 млн человек. Крымчане также охотно включились в биржевые торги, отметила специалист. В приложении РНКБ уже зарегистрировались более трехсот инвесторов-физических лиц, средняя стоимость портфеля ценных бумаг оценивается в 723 тысячи рублей.