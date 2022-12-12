Иран обманывает Россию!

Иран с 1995 года под санкциями. Не удивительно, что, когда РФ столкнулась с необходимостью поиска новых партнеров, Тегеран выразил готовность к сотрудничеству. И это учитывая, что прежде, подобное для правительственного аппарата было практически недостижимо. Уже сейчас, исходя из публикуемых заявлений Тегерана, можно сделать вывод о размере полученной выгоды.

Что мы вообще знаем об Иране? Государственная власть находится в руках духовенства, экономика ослаблена длительными санкциями, периодически сталкивается с дефицитом бюджета. ВВП на душу населения сегодня соответствует уровню 2004–2005 годов. Большая часть населения Ирана не поддерживает нынешнюю политику, включая сотрудничество с РФ. Регулярно проходят волны протестов и демонстраций.

Согласно аналитике Института изучения войны (ISW), Иран использует зависимость России от поставок дронов-камикадзе в обмен на помощь в реализации ядерной программы.

С одной стороны, России нужно искать партнеров для пополнения запасов оружия, которое быстрыми темпами иссякает в связи с ведением активных боевых действий для достижения целей СВО. И вероятных поставщиков, несмотря на сдержанные оптимистичные прогнозы, не так много.

С другой, неприятно осознавать, что нашей стране диктуют условия, пользуясь временно уязвимым положением. Экспертами уже было высказано мнение о завышенной цене на дроны, особенно учитывая о каких партиях идет речь. Это довольно естественно, мы живем в эпоху рыночных отношений.

Признание Ираном поставок беспилотников и требование о ядерной поддержке – сигнал о желании совместной политики в сфере безопасности. К тому же, расширение связей с Россией – еще одной страной, находящейся под жесткими санкциями, – может компенсировать потерянные доходы и возможности. Не стоит сбрасывать со счетов и репутационный аспект – поставка беспилотников ничто иное, как демонстрация своей обороноспособности и мощи перед соседними странами, что особенно актуально на фоне внутренних беспорядков.

Как бы там ни было, помочь российской экономике в вопросе нейтрализации влияния санкций Иран все-таки не может. Даже если прогнозы по росту товарооборота между партнерами верны, то речь идет менее чем об 1% от общего объема внешней торговли РФ. А вот момент для наживы на загнанной в угол России, Иран не упустит. Сейчас идет активный торг за баллистические ракеты, которые восточные партнеры пока придерживают, набивая себе цену.

А у России нет другого выхода, как принимать условия другой стороны, ведь Путин не собирается проигрывать на Украине. Надо думать на долгосрочную перспективу, ведь своих обещаний о молниеносной победе, Президент так и не сдержал. Ситуация говорит о том, что СВО-это надолго.