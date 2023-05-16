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Новости Крыма

Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму

16 мая 2023, 10:20Общество

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На рынке труда растет спрос на электрогазосварщиков, инженеров и агрономов. Кроме того, существует спрос на профессиональных психологов и врачей. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщила HR-специалист, эксперт в области управления персоналом Оксана Волкина.

Работа в полях и на производстве

"Сейчас очень активно развивается российская экономика в плане сельскохозяйственного направления, и не хватает этих специалистов. Также сейчас не хватает работников технических направлений – квалифицированных инженеров и даже электрогазосварщиков. И мы их днем с огнем ищем по рынку труда", – сказала она.

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