Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму

На рынке труда растет спрос на электрогазосварщиков, инженеров и агрономов. Кроме того, существует спрос на профессиональных психологов и врачей. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщила HR-специалист, эксперт в области управления персоналом Оксана Волкина.

Работа в полях и на производстве

"Сейчас очень активно развивается российская экономика в плане сельскохозяйственного направления, и не хватает этих специалистов. Также сейчас не хватает работников технических направлений – квалифицированных инженеров и даже электрогазосварщиков. И мы их днем с огнем ищем по рынку труда", – сказала она.