История российского Крыма была, есть и будет историей успеха. Об этом в 241 годовщину принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, "Крым – Россия навсегда" – девиз на все времена. Так в 2014 году говорили крымчане, так могли бы сказать и наши предки 241 год назад, когда императрица Екатерина II подписала свой судьбоносный Манифест, отметил Аксенов.

"Этому событию посвящена сегодняшняя памятная дата – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. История российского Крыма была, есть и будет историей успеха. Можно сказать, что это "путь на пользу", как назвали путешествие великой императрицы в "полуденный край". Путь, пролегающий через века", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.