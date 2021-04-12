Новости Крыма

Историю в бетон: как в Феодосии вырос пирс у древней башни

12 апреля 2021, 10:42Общество

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Это место очень кинематографично: старенькие лодки-фелюги перевернуты вверх деревянными животами, под южным солнцем сушатся гирлянды рыбацких сетей. У берега – средневековая Доковая башня с гербами генуэзских консулов и казначеев. Еще недавно в нескольких метрах от ее северного фасада располагался старенький деревянный причал – "пара свай и три доски", вспоминают феодосийцы.

В 2019-м здешнее ООО "Рыбхоз "Волна революции" решило реконструировать пирс. Так старались, что выросла бетонная конструкция в 640 квадратов. В марте 2021-го председатель Комитета Госсовета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков написал в Facebook: "Незаконная стройка привела к разрушению древних стен".

Как вышло, что в охранной зоне объекта культурного наследия развернулось строительство, что думают по этому поводу жители и какие действия предпринимают чиновники – ответы на эти вопросы искала корреспондент РИА Новости Крым. А еще – выясняла намерения девелопера, который недавно завез на территорию пирса новую партию стройматериалов.

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