Итальянский журнал рассказал о соплеменниках из российского Крыма

Исследование, посвященное итальянцам, живущим в российском Крыму, провело интернет-издание Института Итальянской энциклопедии. Материал опубликован на официальном сайте учреждения.

Несмотря на то, что темой публикации стала жизнь итальянской диаспоры на территории Крымского полуострова еще с античных времен, начинается статья словами о нынешнем статусе полуострова.

"Крым стал частью Российской Федерации 11 марта 2014 года; около шестидесяти лет назад, в 1964 году, полуостров был "подарен" СССР Украине, одной из своих республик, нынче являющейся независимой, – говорится в начале материала. – Там проживает около двух миллионов жителей, среди которых есть крошечная община с итальянскими корнями: сегодня это чуть более 300 человек, живущих, в основном, в портовом городе Керчь".