Из бухты Севастополя вывезли и взорвали снаряды времен войны: видео

В Севастополе обезвредили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны, которые были обнаружены на дне главной бухты города. Для этого 11 августа с утра перекрывали внешний и внутренний рейд, не ходили пассажирские катера на Северную сторону.

Как проинформировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю, спецоперация началась на рассвете. Оперативный штаб, который координирует все действия, был развернут в районе Южного мола. В него входили сотрудники скорой помощи, полиции и пограничной службы, а также управляющие беспилотными летательными аппаратами. Под водой работали пиротехники и водолазы МЧС и Черноморского флота.