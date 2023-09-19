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Новости Крыма

Из бухты в Севастополе за день подняли 1200 боеприпасов времен войны

19 сентября 2023, 10:50Общество

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В Севастополе сотрудники МЧС за один день подняли со дна бухты Гильзовая более тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказала пресс-служба МЧС России.

"Порядка 1200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны подняли из воды и уничтожили за один день в бухте Гильзовая", – сказано в Telegram-канале ведомства.

С начала лета водолазы 423 раза погружались на дно бухты для поиска взрывоопасных предметов. За 600 часов было обследовано более 2 гектаров акватории. В результате обнаружено и уничтожено более четырех тысяч боеприпасов военных лет.

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