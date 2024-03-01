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Новости Крыма

Из Евпатории в Москву запускают первый сезонный поезд

Сегодня, 13:48Общество

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Первый в этом году сезонный поезд из Евпатории в Москву отправится в пятницу, 1 марта, с измененным маршрутом. Об этом информирует железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".

"В первый рейс из Москвы поезд "Таврия" №173/174 выйдет 3 марта. Главное нововведение – теперь поезд будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы и прибывать на него же (ранее поезд уходил с Казанского вокзала)", – говорится в сообщении.

Также по информации ГСЭ, в этом году увеличена периодичность курсирования поезда: он будет ходить ежедневно, а не через день.

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