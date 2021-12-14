Из горящей многоэтажки в Севастополе эвакуировали людей

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Севастополе, эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей. Об этом информирует севастопольский главк МЧС России.

Сообщение о возгорании в квартире жилого дома по улице Степаняна поступило в МЧС в ночь на вторник. На место происшествия прибыли сразу несколько пожарно-спасательных подразделений.

"Черный дым был виден на 10 этаже. Спасатели сформировали три звена газодымозащиты, подали на тушение два ствола "Б". Эвакуированы 13 человек, из них два ребенка", – сообщили в ведомстве.