Новости Крыма

Из горящей многоэтажки в Севастополе эвакуировали людей

14 декабря 2021, 13:16Происшествия в Крыму

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Пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Севастополе, эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей. Об этом информирует севастопольский главк МЧС России.

Сообщение о возгорании в квартире жилого дома по улице Степаняна поступило в МЧС в ночь на вторник. На место происшествия прибыли сразу несколько пожарно-спасательных подразделений.

"Черный дым был виден на 10 этаже. Спасатели сформировали три звена газодымозащиты, подали на тушение два ствола "Б". Эвакуированы 13 человек, из них два ребенка", – сообщили в ведомстве.

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