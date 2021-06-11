Новости Крыма

Из Крыма впервые можно будет улететь в Армению

11 июня 2021, 11:36Общество

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Авиакомпания Nordwind с 15 июня начнет выполнять транзитные рейсы из международного аэропорта Симферополь в Ереван и обратно со стыковкой во Владикавказе. Об этом проинформировала пресс-служба крымского авиаузла. Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer E190 раз в неделю по вторникам до 26 октября. Общее время в пути составит около пяти часов.

"Прямые рейсы между Симферополем и Владикавказом начнут выполняться впервые в современной истории. После их запуска география полетов в Крым расширится до рекордных 63 направлений", – уточнили в пресс-службе. По словам коммерческого директора ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергея Дяйкина, рейсы будут интересны пассажирам, путешествующим из Симферополя в столицу Армении. Удобная стыковка во Владикавказе обеспечивает максимально быстрый и комфортный перелет на этом направлении.

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