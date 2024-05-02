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Новости Крыма

Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут

02 мая 2024, 10:25Общество

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В Крыму начал работать новый автобусный маршрут № 566-23 "Симферополь – Урожайное". Об этом проинформировали в республиканском минтрансе.

Маршрут работает на регулярной основе, длина полного оборотного рейса составляет 31,2 километра, уточнили в ведомстве.

"На маршруте работает новая техника отечественного производства, оснащенная системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, что гарантирует комфорт и безопасность наших пассажиров", – добавили в минтрансе.


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