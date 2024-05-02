Новости Крыма Из Симферополя запустили новый автобусный маршрут

В Крыму начал работать новый автобусный маршрут № 566-23 "Симферополь – Урожайное". Об этом проинформировали в республиканском минтрансе. Маршрут работает на регулярной основе, длина полного оборотного рейса составляет 31,2 километра, уточнили в ведомстве. "На маршруте работает новая техника отечественного производства, оснащенная системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, что гарантирует комфорт и безопасность наших пассажиров", – добавили в минтрансе. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

