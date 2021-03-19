Новости Крыма Из Симферополя запустят дополнительные рейсы в Красноярск

Компания "Аэрофлот" впервые в своей истории с июня запускает рейсы из Симферополя в Красноярск и обратно, информирует пресс-служба аэропорта крымской столицы. Известно, что полеты в Крым и обратно начнутся 2 июня. Рейсы будут совершаться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Полеты продлятся до 30 октября. Билеты уже поступили в продажу. В прошлом году это направление обслуживала авиакомпания "Nordwind". Она возобновит полеты в Красноярск с 23 апреля. Благодаря этому частота рейсов между столицами Крыма и Красноярского края летом 2021 года значительно вырастет. В пресс-службе сообщили, что рейсы между Красноярском и Симферополем входят в число субсидируемых направлений. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

