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Новости Крыма

Из-за аномальной жары в Крыму число пожаров выросло на треть

07 августа 2024, 09:37Общество

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Из-за аномальной жары и засухи число пожаров в Крыму выросло на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул.

Рост числа пожаров

"Мы видим явный всплеск пожаров в Республике Крым. Общий рост составляет порядка 36%. В ежедневном режиме ликвидируется в среднем более 50 пожаров. В целом это 2300 пожаров этого года против 1 800 пожаров прошлого года", – рассказал Игорь Скуртул.

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