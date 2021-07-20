Движение транспорта на трассе Севастополь – Ялта у поворота на село Морозовка, где произошла смертельная авария, затруднено. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Как сообщал сайт РИА Новости Крым, массовая авария произошла на 64-м километре трассы, в районе горы Гасфорта. В результате столкновения большегруза и пяти легковых автомобилей пять человек погибли и еще трое госпитализированы с травмами.

"На трассе затруднено движение автотранспорта. Организовано реверсивное движение. Сотрудники МЧС России проводят работы по деблокировке и оказанию помощи участникам ДТП. К ликвидации последствий аварии привлечены 11 человек и 3 единицы техники. На месте работают психологи Крымского филиала центра экстренной психологической помощи МЧС России", – уточнил Развожаев в своем Instagram.