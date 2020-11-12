Новости Крыма Из-за конфликта и зависти: крымчанину грозит срок за порчу двух авто

Из-за конфликта и зависти: крымчанину грозит срок за порчу двух авто Полицейские Симферополя задержали ранее судимого местного жителя по подозрению в умышленной порче двух автомобилей, проинформировала пресс-служба МВД по Крыму. В первом случае 44-летний злоумышленник повредил капот и поцарапал багажник дорогостоящей машины. Как выяснилось, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позавидовал владельцу шикарного автомобиля и из злости, что не имеет такого же, повредил кузов и багажник авто. Во втором случае мужчина кидал камни в автомобиль 28-летнего местного жителя. По словам задержанного, между ним и владельцем поврежденной машины произошел конфликт из-за неправильно припаркованного авто. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

