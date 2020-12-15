Из-за тумана в аэропорту Симферополя задерживаются несколько рейсов, рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе воздушной гавани. "На данный момент из-за тумана задерживается прибытие и вылет четырех воздушных судов. Один рейс отменен авиакомпанией", – рассказали в аэропорту. Как ранее сообщал РИА Новости Крым, во вторник синоптики прогнозировали сухую и теплую погоду, однако предупреждали, что местами вероятны туманы.
Из-за тумана в аэропорту Симферополя задержаны несколько рейсов
Из-за тумана в аэропорту Симферополя задержаны несколько рейсов
15 декабря 2020, 11:38Общество
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