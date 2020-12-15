Новости Крыма

Из-за тумана в аэропорту Симферополя задержаны несколько рейсов

Из-за тумана в аэропорту Симферополя задержаны несколько рейсов

15 декабря 2020, 11:38Общество

Из-за тумана в аэропорту Симферополя задерживаются несколько рейсов, рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе воздушной гавани. "На данный момент из-за тумана задерживается прибытие и вылет четырех воздушных судов. Один рейс отменен авиакомпанией", – рассказали в аэропорту. Как ранее сообщал РИА Новости Крым, во вторник синоптики прогнозировали сухую и теплую погоду, однако предупреждали, что местами вероятны туманы.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Декабрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх