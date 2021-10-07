Новости Крыма

Изменился порядок выезда детей за рубеж: срок запрета и страны-табу

07 октября 2021, 10:00Общество

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МВД России утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж, отныне родители могут конкретно указывать страны, куда они запрещают ездить, а также период действия такого "табу". Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый регламент включает несколько ключевых изменений. В частности, несогласный с выездом ребенка за границу родитель может указать период, в течение которого он запрещает покидать страну. Это может быть срок до совершеннолетия или же конкретные даты начала и окончания периода ограничения.

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