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Новости Крыма

К 240-летию Симферополя: необычные факты о столице Республики Крым

10 февраля 2024, 17:13Общество

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В этом году Симферополю исполняется 240 лет. В честь юбилея сотрудники администрации города собрали интересные и необычные факты о крымской столице.

"Ко Дню города, который отмечается в первое воскресенье июня и в этом году выпадает на 2 июня, будут опубликованы 240 фактов о Симферополе", – написал в своем Telegram-канале глава администрации Михаил Афанасьев.

Официально принятой датой основания Симферополя считается 1784 год. Хотя первые населенные пункты на территории современного города появились намного раньше, рассказал Афанасьев.

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