К аэропорту Симферополя построят железную дорогу

Железную дорогу построят к аэропорту Симферополя, Главгосэкспертиза России дала положительное заключение на проект. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Мы выдали положительное заключение на проект создания железной дороги до аэропорта Симферополя. Будут построены 14 км электрифицированного железнодорожного пути, два модульных поста, контрольно-пропускной пункт, павильон для обслуживания пассажиров и другие объекты", – говорится в Telegram-канале Главгосэкспертизы.

Также для комфортной высадки и посадки пассажиров возведут 250-метровую платформу с навесом. Планируется, что по новым железнодорожным путям смогут проходить 33 пары пригородных поездов в сутки.