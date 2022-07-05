Новости Крыма Как аномальные ливни повлияли на аграрный сектор Крыма



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Проливные дожди в Крыму незначительно скорректировали работу местных аграриев на полях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Мигаль. "Сельхозпроизводителями уже убрано ранних зерновых и зернобобовых с площади более 67 тысяч гектаров. Выпавшие осадки, внесли незначительные корректировки в работу на полях. В лидерах пять районов республики: Красноперекопский – 18,7%, Нижнегорский – 17,2%, Советский – около 18,2%, Раздольненский порядка 15,7% и Ленинский –14,3%", – написал Мигаль. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

