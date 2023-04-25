Как апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму

Длительное снижение температуры до отрицательных значений может нанести серьезный урон будущему урожаю косточковых и озимых культур в Крыму. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.

Ранее республиканский гидрометцентр предупредил о высокой вероятности заморозков на почве в отдельных районах Крыма.

Косточковые не перенесут заморозков

Как пояснила Радченко, для завязи косточковых культур опасны не столько сами заморозки, сколько их экспозиция – то есть время и продолжительность снижения температуры.