Как будет выглядеть новый Пушкинский фонтан в Симферополе

В Симферополе на набережной реки Салгир появится новый фонтан – Пушкинский. О том, как будет выглядеть достопримечательность РИА Новости Крым сообщил архитектор Кирилл Бабеев.

"Фонтан будет на месте заброшенного ручейка на склоне в районе Екатерининского сада и набережной реки Салгир. Придумали концепцию, сделали проект, согласовали в администрации. Уверен, что Пушкинский фонтан станет новой культурной достопримечательностью города. В настоящее время завершается процесс изготовления деталей, в ближайшее время элементы фонтана будут доставлены на место установки", – рассказал Бабеев.