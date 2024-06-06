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Новости Крыма

Как будет выглядеть новый Пушкинский фонтан в Симферополе

06 июня 2024, 11:19Новости

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В Симферополе на набережной реки Салгир появится новый фонтан – Пушкинский. О том, как будет выглядеть достопримечательность РИА Новости Крым сообщил архитектор Кирилл Бабеев.

"Фонтан будет на месте заброшенного ручейка на склоне в районе Екатерининского сада и набережной реки Салгир. Придумали концепцию, сделали проект, согласовали в администрации. Уверен, что Пушкинский фонтан станет новой культурной достопримечательностью города. В настоящее время завершается процесс изготовления деталей, в ближайшее время элементы фонтана будут доставлены на место установки", – рассказал Бабеев.

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