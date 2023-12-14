Как будут отмечать Новый год 14 тысяч пассажиров "Таврии"

В новогоднюю ночь между Крымом и материковыми регионами России будет курсировать 28 поездов "Таврия". Праздник под стук колес отметят около 14 тысяч пассажиров, рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".

"В новогоднюю ночь между Крымом и материком будут курсировать 28 поездов "Таврия". Мы ожидаем, что самый любимый праздник в году в пути встретят 14 тысяч наших пассажиров, а в ночь с 6 на 7 января – 18 тысяч (27 поездов). Еще 15 тысяч человек отправятся в путешествие днем 7 января", – рассказали в компании-перевозчике.