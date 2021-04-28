Новости Крыма Как будут работать пункты вакцинации в праздники – Минздрав Крыма

В Крыму пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции будут работать и в праздничные дни. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Александр Остапенко на брифинге в среду. По словам министра, сегодня в Крыму открыты 96 пунктов вакцинации, организовано 57 выездных бригад. "В период с 1 по 10 мая все пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции продолжат свою работу, несмотря на выходные и праздничные дни. Кроме того, согласно приказу минздрава, будет обеспечена ежедневная работа кабинетов неотложной помощи во всех поликлинических подразделениях и медицинских организациях", – рассказал Остапенко. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

