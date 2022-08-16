Пассажиров с билетами на поезда с отправлением 16 августа будут доставлять на автобусах до железнодорожной станции во Владиславовке и пересаживать на поезда дальнего следования. Об этом рассказал врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.

"У нас сегодня запланировано отправление из республики 375 поезда Симферополь-Смоленск. Соответственно автобусы будут вывозить пассажиров во Владиславовку. Отправление автобусов колонной будет обеспечено от автостанции Курортная в 13.30. Во Владиславовке будет обеспечена посадка в поезд для дальнейшего движения", – сообщил Лукашенко.

Таким же способом во Владиславовку для дальнейшей пересадки доставят пассажиров с билетами на поезд №597, Симферополь-Москва: отправление автобусов от автостанции Курортная назначено на 16.00. На поезд №28, следующий в Москву, пассажиров повезут во Владиславовку в 17 часов. Отправление от железнодорожного вокзала Симферополя.